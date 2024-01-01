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г. Москва Нововладыкинский пр-д, 2с1
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+7 (495) 255 70 30
Ежедневно с 10:00 до 20:00
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Купить электромобиль в Москве. В наличии и на заказ. Есть НДС

Электромобили от официальных дилеров, зарядные станции и аксессуары к ним
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Zeekr 001 YOU
Zeekr 001 YOUкруг
Электромобиль
Zeekr 001 YOU
от 5.6 млн ₽
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Lotus Eletre
Lotus Eletreкруг
Электромобиль
Lotus Eletre
от 11.2 млн ₽
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Lixiang
Lixiangкруг
Электромобиль
Lixiang
от 5.1 млн ₽
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Если в нашем каталоге нет интересующего вас автомобиля, напишите нам и мы сможем найти нужный вам электромобиль заграницей и организовать его доставку под ключ в РФ
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Седаны
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Как мы работаем для Вас – удобно и выгодно?
Мы работаем напрямую с лучшими, проверенными временем и практикой производителями электромобилей, предлагаем клиентам только современные и качественные модели.
Быстрая доставка в закрытом контейнере, гарантирует заводскую целостность ЛКП
Заказ запчастей и расходников для наших клиентов
Оплата на российское юридическое лицо в рублях
Фото и видео с подтверждением статуса вашего автомобиля. Отслеживание заказа по VIN номеру
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Задайте их специалисту rucars по телефону горячей линии,закажите звонок или напишите нам
+7 (495) 255 70 30
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Li L9, Tesla Model 3, Avatr 11 и другие популярные модели
Уже в продаже - Электромобили и гибриды:
Электрокар — это престижно и экологично. Купите электромобиль по доступной цене в Rucars от лучших мировых производителей. В наличии более 50 моделей, а также зарядные станции и аксессуары. 
Работаем максимально прозрачно: заключаем договор, предоставляем фото и видео с подтверждением статуса автомобиля. Оказываем дополнительные услуги — заказываем запчасти и расходники, поставим авто на учет и т.д.
Электромобиль или ДВС: выбор очевиден

С электрокаром вы экономите до 20% бюджета, а любое путешествие становится комфортнее и безопаснее. 
Самостоятельное обслуживание. Машины максимально неприхотливы — уход за электромобилями сводится к регулярной доливке жидкостей и замене фильтра салона. 
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Электромобили в Rucars
Срок эксплуатации от 2 раз больше. Батарея прослужит минимум 15 лет. Элементы, которые со временем следует заменять в ДВС, в электромобилях просто отсутствуют.
Стоимость 1 км ниже в 7–9 раз. Электричество выгоднее бензина. Кроме того, за содержание электромобиля в России не нужно ежегодно платить транспортный налог. 
ТО от 2 раз выгоднее. В электрокаре в 2 раза меньше деталей — риск поломки и стоимость сервисного обслуживания значительно ниже. 
Повышенная безопасность. Установлены различные датчики, камеры и другие приборы. Тяжелая батарея располагается посередине корпуса, что облегчает управляемость и практически сводит к нулю вероятность перевернуться.
Максимальная экологичность. Электрокар — идеальный вариант для тех, кто заботится о природе. Во время езды в воздух не загрязняется вредными веществами — закисью азота и другими.

Став владельцем электромобиля, вам будут доступны бесплатные парковки и безлимитный проезд по платным трассам.

За идеальным авто — в Rucars: еще раз о главном
Занимаемся продажей электромобилей с 2016 года: купите машину прямо из салона или под заказ с экономией 10–15%.
Договор и удобная оплата. Работаем прозрачно — вы переводите деньги на российское юрлицо. Возможно оформление платежных документов с НДС и без НДС.
Гарантия работоспособности. Проверяем автомобиль на собственном диагностическом оборудовании, доставляем в закрытых контейнерах, гарантируем заводскую целостность ЛКП. Если в ходе использования обнаружатся неполадки — возместим ущерб.
Отслеживание заказа. Отправляем VIN-номер, фото и видео с подтверждением статуса.
Авто под ключ. Закажем и привезем запчасти, расходники, зарядные станции и аксессуары, а также поставим авто на учет за вас. 
В результате вы получаете полностью укомплектованный электромобиль с необходимым пакетом документов — остается сесть и поехать.
Автомобили для тех, кто ценит комфорт и инновации.
Стоимость электрокаров меньше снижается во время эксплуатации по сравнению с ДВС, что говорит об их практичности и надежности. 
Купите качественный электромобиль в Москве в нашем салоне: в продаже есть модель ли 9 и другие популярные марки.
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Наши контакты
г. Москва Нововладыкинский пр-д, 2с1
+7 (495) 255 70 30
Ежедневно с 10:00 до 20:00
[email protected]
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Наша компания - поставщик популярных марок электромобилей по всей России. В наличии и под заказ Tesla, BMW, Mercedes, Audi, Nissan, Mazda, Huyndai, Zeekr, NIO и другие марки электромобилей.