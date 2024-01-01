Купить электромобиль в Москве. В наличии и на заказ. Есть НДС

Срок эксплуатации от 2 раз больше. Батарея прослужит минимум 15 лет. Элементы, которые со временем следует заменять в ДВС, в электромобилях просто отсутствуют.



Стоимость 1 км ниже в 7–9 раз. Электричество выгоднее бензина. Кроме того, за содержание электромобиля в России не нужно ежегодно платить транспортный налог.

ТО от 2 раз выгоднее. В электрокаре в 2 раза меньше деталей — риск поломки и стоимость сервисного обслуживания значительно ниже.

Повышенная безопасность. Установлены различные датчики, камеры и другие приборы. Тяжелая батарея располагается посередине корпуса, что облегчает управляемость и практически сводит к нулю вероятность перевернуться.

Максимальная экологичность. Электрокар — идеальный вариант для тех, кто заботится о природе. Во время езды в воздух не загрязняется вредными веществами — закисью азота и другими.





Став владельцем электромобиля, вам будут доступны бесплатные парковки и безлимитный проезд по платным трассам.





За идеальным авто — в Rucars: еще раз о главном

Занимаемся продажей электромобилей с 2016 года: купите машину прямо из салона или под заказ с экономией 10–15%.

Договор и удобная оплата. Работаем прозрачно — вы переводите деньги на российское юрлицо. Возможно оформление платежных документов с НДС и без НДС.

Гарантия работоспособности. Проверяем автомобиль на собственном диагностическом оборудовании, доставляем в закрытых контейнерах, гарантируем заводскую целостность ЛКП. Если в ходе использования обнаружатся неполадки — возместим ущерб.

Отслеживание заказа. Отправляем VIN-номер, фото и видео с подтверждением статуса.

Авто под ключ. Закажем и привезем запчасти, расходники, зарядные станции и аксессуары, а также поставим авто на учет за вас.

В результате вы получаете полностью укомплектованный электромобиль с необходимым пакетом документов — остается сесть и поехать.

Автомобили для тех, кто ценит комфорт и инновации.

Стоимость электрокаров меньше снижается во время эксплуатации по сравнению с ДВС, что говорит об их практичности и надежности.

Купите качественный электромобиль в Москве в нашем салоне: в продаже есть модель ли 9 и другие популярные марки.